Siemens Energy-Aktie: Kommt die Korrektur?

Die Bullen der Siemens Energy-Aktie haben im Oktober letzten Jahres für eine Trendwende gesorgt und das Wertpapier in der Spitze umfasst 100% zur Oberseite getrieben. Das war natürlich ein enormer Kraftakt, welcher auch wichtige Oszillatoren in den überkauften Bereich getrieben hat. Anleger müssten daher eine Korrektur einplanen. Es wäre also nicht ungewöhnlich, wenn sich der heißgelaufene Kurs wieder etwas abkühlt. Ein erstes gutes Unterstützungsniveau findet sich bereits bei 17,00 Euro.

Schätzungen gefallen!

Derzeit beschäftigen sich mehr als 10 Experten der Siemens Energy-Aktie. In der Summe kommen Sie zu einer Empfehlung von “Aufstocken”. Das durchschnittliche Preisziel ist bei etwa 21,70 Euro zu finden. Bis dorthin entsteht sogar noch etwas Spielraum. Die letzte Analyse ist von Deutsche Bank Research. Der Analyst Gael de-Bray nicht ganz so positiv eingestellt und belässt die Siemens Energy-Aktie lediglich auf “Hold”. Er schrieb, die Gewinnwarnung der Windturbinentochter Siemens Gamesa zeigt, eine positive Kehrtwende beim Energietechnikkonzern ist komplex und langwierig. Den fairen Wert sieht Gael de-Bray bei 21,00 EUR.

Siemens Energy-Aktie – Die Aufwärtsbewegung flacht schon etwas ab!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Siemens Energy-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist. Kurzfristig ist der Trend weiterhin intakt.

