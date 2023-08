Siemens Energy-Aktie: Keine Veränderung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die neuesten Zahlen von Siemens Energy zeigen einen Milliardenverlust, hauptsächlich aufgrund der anhaltenden Probleme mit dem Problemkind Gamesa. Die Sorgen um die Windkrafttochter scheinen endlos und hinterlassen den Eindruck eines bodenlosen Lochs.

Trotz der Erwartung schlechter Ergebnisse reagierten die Aktionäre enttäuscht auf die Nachricht. So verlor die Siemens Energy-Aktie am Montag mehr als sechs Prozent ihres Wertes und nähere sich ihren Tiefstständen aus dem Juni an. Der darauffolgende Tag brachte keine wesentliche Besserung.

Siemens Energy: Es ist noch ein langer Weg

Der Handelstag begann für Siemens Energy mit einem leichten positiven Trend. Jedoch steigerte sich der Kurs bis zum Vormittag nur um magere 0,65 Prozent auf müde 14,70 Euro.

Dieser kleine Schritt könnte zwar in die richtige Richtung gehen, doch...