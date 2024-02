Siemens Energy-Aktie: Jetzt wird es endlich wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Siemens Energy hat sich auf den Weg nach oben gemacht. Auch am Mittwoch ging es für den Titel um mehr als 0,8 % nach oben, jedenfalls in den ersten Stunden. Die Aktie hat damit die Grenze von 14 Euro nachhaltiger überwunden und macht sich auf den Weg zu hohen Kurszielen. Denn Analysten sehen den Titel lt. der Daten von Marketscreener derzeit noch immer bei mehr als 16 Euro. Das genaue Kursziel lautet im Durchschnitt aktuell 16,31 Euro. Da wären ausgehend von den aktuellen Bewertungen gut 15 %. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen den Weg nach oben mit einigen Rücksetzern deutlich forciert.

Siemens Energy: Das einzige starke Jahr?

Noch immer bleiben indes Fragezeichen. Die Aktionäre haben erst vor wenigen Tagen bei der Präsentation moniert, dass die Windenergie-Sorgen und – risiken für das Unternehmen zu groß wären. Dies wiederum ist mit Blick auf das Jahr 2023 und die Ergebnisse der Tochter Siemens Gamesa zumindest plausibel und nachvollziehbar.

Dennoch: Die Aktie ist für die Chartanalysten klar im Aufwärtsmodus. Der Titel hat auch ohne immense neue Impulse den Aufwärtstrend erreicht. Die Kurse haben nun auch wichtige technische Marken wie den GD100 und den GD200 hinter sich gelassen. Das gilt als gutes Signal.

