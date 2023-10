Siemens Energy-Aktie: Jetzt ist es passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Dienstag erneut Kursverluste hinnehmen müssen. Es ging um -1,5 % oder etwas mehr (je nach Börsenplatz) nach unten. Die Aktie hat innerhalb von fünf Tagen insgesamt ungefähr -5 % verloren. Nun ist passiert, was nicht hätte passieren sollen: Der Titel hat das Jahrestief markiert. Oder andersherum gesagt: Mit dem Marktwert von 9,238 Milliarden Euro ist Siemens Energy den Aktionären so wenig wert wie noch nie in diesem Jahr.

Das Allzeittief ist nur noch ca. 1 Euro (bezogen auf den Aktienkurs) entfernt. Dies sieht nach einer Abstrafung aus. Dabei gibt es zwar keine neuen Nachrichten, aber es gibt eine neue Stimmung am Markt, die durchaus helfen könnte.

Analysten sehen bei Siemens Energy mittelfristig weniger Probleme

Konkret: Analysten sind für das Unternehmen offensichtlich deutlich positiver gestimmt. Die...