Siemens Energy-Aktie: Jetzt gilt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat kurz vor dem Wochenende noch einmal ein Ausrufezeichen setzen können. Die Aktie setzte sich mit einem Plus von 0,4 % nach oben ab. Nun fehlt nicht mehr viel, um die nächste Stufe zu erreichen, so die Meinung von Chartanalysten und von technischen Analysten. Beide Gruppierungen gehen davon aus, der Kurs könnte in Richtung von ca. 15 Euro marschieren, wenn und weil keine nennenswerten Hindernisse mehr in Sicht sind.

Nun kommt es indes zu einer echten Besonderheit: Der Konzern wird am 26.2. seine nächste Jahreshauptversammlung durchführen – ein positives Signal. Denn die Unternehmensleitung kann ihre Prognosen für das nun laufende neue Jahr nun einfach an den Markt geben.

Siemens Energy-Aktie: Wird ein positives Signal kommen?

Die entscheidende Frage wird sein, ob es gelingt, ein positives Signal zu formulieren. Die Chancen sind durchaus vorhanden. Denn der Titel profitiert aktuell sicherlich von den guten Geschäftsergebnissen. Denn: Das KGV für das laufende Jahr wird aktuell auf etwa 12,2 geschätzt. Das ist sicher sehr niedrig – im Vergleich zu den vorhergehenden Werten für die Siemens Energy.

Analysten gehen ohnehin davon aus, das Kursziel liege deutlich höher. Die Schätzung liegt gegenwärtig bei 17,95 % Plus.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...