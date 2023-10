Siemens Energy-Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am Montag konnte die Aktie von Siemens Energy einen leichten Aufschlag um 0,7 % verbuchen. Das ist noch kein Durchbruch nach oben, wie ihn sich vielleicht Analysten vorstellen – oder gar Investoren. Auf der anderen Seite ist das damit verbundene Signal an die Märkte recht gut: Noch lebt die Aktie. Die Kursziele von Analysten sind noch nicht ganz vom Radar verschwunden.

Siemens Energy: Noch einmal auf dem Prüfstand

Immerhin vermeidet es die Aktie somit, am dritten Tag in Folge zu verlieren. Die Notierungen waren zuvor ausgesprochen schwach und auf dem Weg dazu, neue Rekordtiefs zu avisieren, zumindest bezogen auf dieses Jahr. Viel Zeit ist nicht mehr, um in diesem Jahr noch einmal deutlich bessere Nachrichten zu schreiben. Aber immerhin: Vielleicht gelingt jetzt ein neues gutes Signal.

Charttechnisch ist der Anstieg vom...