Siemens Energy-Aktie: Hammer!

Siemens Energy hat am Freitag kurz vor dem Wochenende sicherlich einen Hammer der ersten Güte produziert. Die Aktie gewann zwar „nur“ 1,8 %, setzte aber ein sehr deutliches Signal. Der Titel hat innerhalb von fünf Handelstagen nun über 16 % gewonnen. Das ist einer der höchsten Wochengewinne in der Geschichte der Aktie – und ein klares Indiz dafür, dass Analysten offenbar richtig liegen.

Die gehen noch immer davon aus, so die Annahmen auf Marketscreener – dort werden die einzelnen Analysten zusammengefasst, dass das Unternehmen einen Zielkurs von knapp 15 Euro habe. Dies war über eine längere Zeit belächelt worden. Damit ist es aber nun vorbei: 13,72 Euro sind jedenfalls als Schlusskurs der höchste Kurs, den diese Aktie im laufenden Jahr überhaupt produziert hat. Das hat Gründe.

Siemens Energy: Das sieht gut aus

Das Unternehmen hat zumindest für das laufende Jahr ordentliche Zahlen produziert bzw. lässt diese erwarten. Das KGV für und von Siemens Energy wird sich in etwa bei 13,4 bewegen.

Der Befund: Das ist günstig, für das Jahr 2024 jedenfalls.

Im kommenden Jahr wird das KGV den Erwartungen nach wieder steigen. Neue Nachrichten dazu gibt es zwar nicht, aber die Schätzungen gehen davon aus, das KGV liege bei 22,4.

Der Befund: Die Aktie wäre damit in etwa so teuer wie zuletzt schon einige Male – und damit aus Sicht von Value-Investoren sicherlich zumindest nicht sonderlich attraktiv. Vielmehr sieht es so aus, als sollte Siemens Energy ausschließlich im laufenden Jahr besonders günstig sein.

Die KUV-Zahlen bestätigen dies für das laufende Jahr. Das KUV liegt derzeit für das laufende Jahr bei nur 0,33. Das ist ausgesprochen günstig, die Aktie ist demnach aus wirtschaftlicher Sicht ein Kauf.

Die Notierungen haben aber auch einen besseren Trend als zuletzt. In den vergangenen drei Monaten ging es um 100 % aufwärts. Kein Zufall!

