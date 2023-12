Siemens Energy Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Siemens Energy-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 41,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Siemens Energy daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Siemens Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -30,02 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält Siemens Energy daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.