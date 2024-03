Siemens Energy-Aktie: Es wird immer besser!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist auf dem Weg nach oben. In der abgelaufenen Woche ging es für den Titel gleich zum mehr als 14,5 % aufwärts. Es sieht so aus, als sei die Aktie nun sogar an den Kurszielen angekommen, die Experten für das Unternehmen aufgestellt haben. Damit hat die Aktie seit Jahresanfang bereits ein Plus von über 37 % verbuchen können. Die Situation ist erfreulich. Es gibt nun die Überlegung, dass vor allem die Windkraft noch einmal weiteren Schub bringen könnte.

Windturbinen: Wann geht es los?

Dies ist an sich die Achillesferse des Unternehmens gewesen, da Tochter Siemens Gamesa im abgelaufenen Jahr erhebliche Verluste erzeugt hatte. Noch ist nicht klar, wann die Windturbinen wieder ausgeliefert werden können, wurde nun bekannt. Die Hoffnung aber scheint die Kurse weiter zu treiben!

