Siemens Energy-Aktie: Es wird besser!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Immer weiter nach oben geht es offenbar für Siemens Energy, jedenfalls der Tendenz nach. Der Kurs der Aktie hat am Freitag zuletzt -0,7 % verloren. Dennoch bleibt die Zuversicht am Markt sicher groß. Denn die Notierungen haben sich seit Jahresanfang um gleich 18 % aufwärts geschoben. Die Aktie ist im laufenden Jahr gut aufgestellt. Danach wird es enger, meinen einige Beobachter.

Siemens Energy: Was passiert im laufenden Jahr?

Ganz konkret erwarten die Börsen in diesem Jahr einen Umsatz von 33 Mrd. Euro. Dabei dürfte es wohl keine großen Überraschungen geben. Dennoch: Das eigentliche Prunkstück dürfte das Nettoergebnis 2024 sein. Das liegt bei ca. 1 Mrd. Euro, wenn die Börsen sich hier nicht irren. Die Notierungen haben einen Marktwert in Höhe von gut 11 Mrd. Euro. Damit würde für das laufende Jahr nun ein KGV in Höhe von gut 12 erreicht. Das ist eine im historischen Vergleich für diese Aktie sicher günstige Bewertung. Auf der anderen Seite wissen die Börsen aktuell bereits, dass der Titel im kommenden Jahr recht teuer wird.

Der Umsatz soll noch steigen, das Nettoergebnis sich halbieren. Geht es nach Analysten, ist das nicht entscheidend. Die erwarten lt. der Daten von Marketscreener noch einen Kursaufschlag von 17 %!

