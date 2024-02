Siemens Energy-Aktie: Es fehlt nicht viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy schob sich am Freitag kurz vor dem Ende der Börsenwoche spürbar nach vorne. Die Notierungen gewannen am Ende “nur” 0,4 %. Dennoch stehen die Chancen auf einen weiteren Ausbruch nicht so schlecht, meinen zumindest die Chartanalysten sowie die statistisch versierteren Analysten. Die Aktie kann nun kurz vor 14,00 Euro als nächster Hürde ggf. punkten.

Siemens Energy: Günstig ist die Aktie

Am 26. Februar steht nun die Jahreshauptversammlung an. Dabei kann es durchaus interessant werden. Denn Siemens Energy gilt als günstig, nachdem der Titel im laufenden Jahr doch höhere Gewinne erwirtschaften soll als lange angenommen. Die Nettoergebnisse sollen nun – wieder – bei 960 Millionen Euro liegen. Das wären bei einem Marktwert von gut 10,8 Mrd. Euro immerhin KGV-Ergebnisse von gut 12.

Für eine Aktie wie Siemens Energy ist eine solche Bewertung zumindest bezogen auf das laufende Jahr durchaus günstig. Die Problematik kommt im neuen Jahr. Dann werden die Gewinne nach Auffassung von Beobachtern und Analysten schon wieder geringer werden. Dann steigt das KGV auf 22, wie jetzt sichtbar wird.

Das wiederum wäre eine Bewertung, die um ca. 20 % schlechter wäre als noch vor kurzem. Also wird die Jahreshauptversammlung wegen des anstehenden Ausblicks auf das neue Jahr besonders wichtig. Andernfalls wäre Siemens Energy nur für 2024 recht günstig!

