Siemens Energy-Aktie: Es fehlen 2!

Bei der Aktie von Siemens Energy ist derzeit ein starker Rückenwind zu sehen. Die Kurse erreichen im Laufe des Tages neue Zwischentops und sind damit in jeder Hinsicht stark aufgestellt. Derzeit sieht es so aus, als sollte die Aktie mit mehr als 3 % Plus aus dem Handel gehen. Das ist nicht besonders verwunderlich, denn insgesamt ist Siemens Energy im laufenden Jahr schon um über 20 % gestiegen. Die Stimmung ist herausragend gut.

Siemens Energy: Diese Stimmung ist der Boost

Die Gewinne in den vergangenen Wochen sind deshalb erklärbar, weil das Unternehmen selbst ein KGV von nur noch 12,2 für das laufende Geschäftsjahr ausweist. Niedriger war das KGV bis dato noch nicht. Im Gegenteil: Regelmäßíg wurden nun über Monate KGVs von 20 und mehr bezahlt. Insofern hat der Markt hier auch wirtschaftliche Gründe für die gute Trend-Stimmung.

