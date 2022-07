Siemens Energy-Aktie: Es bleibt heraufordernd!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Energy-Aktie steht noch immer schwer unter Druck, was vordergründig auf die zahllosen Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa zurückzuführen ist. Die sind derart evident, dass die den Aktienkurs mittlerweile auf unter 14 Euro geprügelt haben. Im frühen Handel am Montag standen sehr übersichtliche 13,85 Euro auf dem Ticker, nachdem das Papier mit einem Verlust von 2,6 Prozent in die… Hier weiterlesen