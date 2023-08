Siemens Energy-Aktie: Erheblicher Druck auf dem Kessel bleibt bestehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die kontinuierlichen Schwierigkeiten bei Gamesa, der spanischen Tochtergesellschaft für Windenergie, haben in den letzten Wochen erheblich zum Kursverfall der Siemens Energy Aktie beigetragen. Nach einer Gewinnwarnung Ende Juni stürzte die Aktie fast 40 Prozent ab – an nur einem Tag. Dieser Tag wurde als verlustreichster Handelstag in der Geschichte des Energietechnikunternehmens markiert.

Tatsächlich fiel die Aktie auf ihren tiefsten Stand seit November zurück und erreichte 13,775 Euro. Infolgedessen wurde ihre bisherige gute Performance im laufenden Jahr vollständig zunichte gemacht. Im Zuge einer Erholungsphase verbesserte sich der Kurs in den darauffolgenden Tagen bis auf 16,520 Euro und lag damit jedoch immer noch deutlich unter dem niedrigsten Punkt des nach der Gewinnwarnung entstandenen Kurslücke von 17,140...