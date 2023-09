Siemens Energy-Aktie: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Endlich einmal eine gute Nachricht für Siemens Energy. Immerhin hat der Titel am Mittwoch in den ersten Handelsstunden einen weiteren Rutsch unter die Marke von 1 Euro verhindern können. Die Aktie gewann gut 1 % und schaffte es damit zumindest, sich auf mehr als 12,00 Euro zu etablieren. Die Notierungen sind dennoch in einem schwachen Umfeld. Am Dienstag zuvor ging es für Siemens Energy auf das neue Tief von 11,92 Euro nach unten.

Eine weitere gute Nachricht jedoch kommt aus der Szene der Investmentbanken. Die JP Morgan hat Siemens Energy in einer neuen Studie als “neutral” bezeichnet. Dies wiederum ist zumindest kein weiteres Alarmsignal, das es nun zu bedenken geben würde.

Die Notierungen sind dabei dennoch im laufenden Jahr belastet.

Das Jahresergebnis wird schwach: Siemens Energy

Die Bilanz im laufenden Jahr wird am Ende...