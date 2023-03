Siemens Energy-Aktie: Darum gibt es große Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 26 auf 27 Euro erhöht und die Einstufung auf “Outperform” belassen, während JPMorgan die Bewertung beim Kursziel von 25 Euro mit “Overweight” wieder aufnahm. Analyst Andre Kukhnin begründete die Neubewertung mit einer Neukalkulation der Konzernbestandteile und der Anpassung an Branchenbewertungen. Akash Gupta von JPMorgan sieht in dem Börsenrückzug von Siemens Gamesa einen Schritt zur Vereinfachung der Konzernstruktur und betont das Optimierungspotenzial und Chancen in der Energiewende.

Kapitalerhöhung abgeschlossen

Siemens Energy hat seine milliardenschwere Kapitalerhöhung abgeschlossen und fast 72,7 Millionen neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert, was einer Erhöhung des Grundkapitals um zehn Prozent entspricht. Der Bruttoerlös beläuft sich...