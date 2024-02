Siemens Energy-Aktie: Da ist es!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat in den vergangenen Tagen eine kleine Pause eingelegt – an den Börsen. Nun ging es um gut 1,1 % aufwärts. Damit hat Siemens Energy wieder die Hürde bei 14 Euro geknackt und ein positives Signal gesendet. Das wird auch zumindest nicht unwichtig sein. In den vergangenen Tagen stand das Unternehmen aufgrund einer quasi-politischen Angelegenheit auf dem Prüfstand.

Die sogenannte Wirtschaftsweise Veronika Grimm sollte in den Aufsichtsrat berufen werden – und ist auch gegen die Stimmen des wichtigen Aktionärs Siemens in den AR berufen worden. Dies hatte für Kritik gesorgt. Sowohl die Ablehnung durch Siemens wie auch die Berufung von Grimm, die nun im Rat der Weisen als belastet gilt, waren diskutiert worden. Die Börsen und die Analysten interessiert es nicht. Gerade die Analysten heben noch einmal den Daumen!

Analysten bleiben dabei!

Auch an den vorhergehenden schwächeren Tagen waren die Analysten dabei geblieben: Die Aktie wird mit einem Zielkurs von 16,31 Euro versehen. Das sind nicht nur gut 2 Euro, sondern reichlich 17 % Potenzial. Dies unterstreicht den gegenwärtigen Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie noch einmal!

