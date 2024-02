Siemens Energy-Aktie: Da ist es!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Letztlich ist Siemens Energy in den vergangenen Wochen der Durchbruch nach oben schon gelungen. Am Freitag ging es zum Abschluss der Woche indes nur um 0,1 % aufwärts. Die Aktie kratzt mit den Kursen von 13,85 Euro nur leicht an der Marke von 14 Euro. Gut ist das noch immer nicht. Nur ist und bleibt der Titel trotz der massiven Rücksetzer über ein Jahr – es ging immerhin um gut -26,7 % nach unten – noch auf Kurs. Denn nun hat in den vergangenen drei Monaten spürbar das Comeback eingesetzt:

Siemens Energy liegt in diesem Zeitraum mit deutlichen 35,5 % vorne. Das hat durchaus etwas zu sagen. Denn damit wäre der Kurs der Aktie auch auf dem Weg nach unten inzwischen deutlich abgewichen, meinen Trendanalysten.

Dafür gibt es einen Hintergrund und zudem eine gute Perspektive.

Siemens Energy: Der Turnaround ist kein Zufall mehr!

Dabei ist der Turnaround für das Energie-Unternehmen kein Zufall mehr. Die Notierungen sind aus Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten auch deshalb geklettert, weil das Unternehmen zuvor im Herbst vollkommen zu Unrecht bis auf weniger als 7 Euro nach unten geschickt worden war.

Hintergrund des damaligen Kursverlustes war der Umstand, dass Siemens Energy beim Bund um eine Bürgschaft gebeten hat. Der Bund sollte für die Darlehensaufnahme von 15 Mrd. Euro bürgen. Dieses Geld benötigt Siemens Energy, um zu investieren. Die Börsen hatten dies als direkte Subventionsanfrage missverstanden, steht zu vermuten und hielten Siemens Energy wohl für einen Crash-Wert.

Davon ist das Unternehmen jedoch recht weit entfernt. Im laufenden Jahr wird Siemens Energy sogar Gewinne erwirtschaften. Derzeit rechnen die Märkte damit, der Gewinn werde bei über 900 Millionen Euro liegen. Das wären KGV-Werte in Höhe von ca. 15 (je nachdem, welche Kurse gerade tagesaktuell erreicht werden). Die Aktie darf sich nun freuen: Am 26.2. kommt die Jahreshauptversammlung.

