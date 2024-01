Siemens Energy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Das ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat auch 6 negative Signale herausgefiltert und daher eine "Schlecht" Empfehlung abgegeben. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Siemens Energy aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 15,81 überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Beim RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich die Einstufung "Neutral". Insgesamt liegt die Einstufung für den RSI auf "Gut".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Siemens Energy derzeit auf "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,71 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12 EUR liegt, was einer Abweichung von -23,62 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,54 EUR, was einer Abweichung von +13,85 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher ergibt sich insgesamt ein langfristig "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussion und die Stimmungsänderung für die Siemens Energy.