Siemens Energy-Aktie: Bau von Windrädern auf See wieder in Schwung!

Zeitweise kam es zu einem vollständigen Stillstand von dem Bau neuer Windräder auf See, dieser ist nun aber wieder in Gange gekommen. Im vergangenen Jahr sind nicht weniger als 38 neue Anlagen ans Netz gegangen. Die Gesamtleistung beläuft sich auf 342 Megawatt (MW). Zum Ende 2022 waren in Deutschland ganze 1539 Windräder in Betrieb. Die Gesamtleistung liegt bei 8,1 Gigawatt (GW). In dem Jahr zuvor war es lediglich eine Leistung von knapp 7,8 GW.

Grüne Regierung forciert weiteren Ausbau!

Im Rahmen der Ziele für die nächsten Jahre sollen weitere Windparks in erhöhtem Geschwindigkeitsmaß folgen. Immerhin sollen bis 2030 mindestens 30 GW und bis 2035 mindestens 40 GW gewährleistet werden. Bis 2045 plant man mit 70 GW, die ans Netz gehen sollen. Profiteur ist hier natürlich unter anderem Siemens Energy. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie konnte sich von dem Absturz zum Oktober letzten Jahres deutlich erholen und strebt zur Oberseite. Ob es nach der Rallye von fast 90% in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht, muss zunächst abgewartet werden. Eine Erholung wäre nicht ungewöhnlich.

Die Trends sind bullisch!

Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 18 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 60.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Siemens Energy-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

