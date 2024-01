Siemens Energy Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Stimmung für Siemens Energy wird als "Gut" eingestuft, basierend auf einer Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von sechs konkret berechneten Signalen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Siemens Energy überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" eingestuft, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Siemens Energy bei 11,885 EUR liegt, was einem Abstand von -24,15 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 15,67 EUR entspricht. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) eine Differenz von +12,65 Prozent, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird Siemens Energy auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild für Siemens Energy, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Siemens Energy für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.