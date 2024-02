Siemens Energy Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Die Anleger-Stimmung bei Siemens Energy ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Siemens Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,36 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,895 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,24 Prozent entspricht. Die kurzfristige Analysebasis ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 12,44 EUR liegt.

In den sozialen Medien war eine Zunahme positiver Kommentare über Siemens Energy zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion führt. Allerdings wurde über das Unternehmen insgesamt weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Energy liegt bei 60,97, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,39 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index für Siemens Energy.