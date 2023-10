Siemens Energy-Aktie: Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist fast schon wieder ungewöhnlich schwach aus dem Handel am Freitag gegangen. Die Notierungen verloren in etwa -3 %. Das ist ein Anschlag auf die Chance, wieder aufwärts zu klettern, wie es Siemens Energy noch am Mittwoch vor drei Tagen versuchte.

Damit ist Siemens Energy unter dem Strich in der abgelaufenen Woche kaum vorangekommen. Die Aktie ist somit weiterhin klar unterhalb von 12 Euro anzusiedeln. Der Titel hat damit zumindest aus der charttechnischen Sinn mittlerweile wieder den deutlichen Abwärtsmarsch auf sich genommen.

Die Notierungen bleiben dabei vergleichsweise weit hinter allen Erwartungen zurück. Vor allem die Aktienanalysten sehen sich bei diesem Wert weit verfehlt. Deren Schätzung lt. Marketscreener liegt bei einem möglichen Kursplus in Höhe von 57 %. Damit wäre der Kurs bei 18,85 Euro...