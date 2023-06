Siemens Energy-Aktie: Analyse der Situation nach dem Kauf von Gamesa

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Tragödie setzt sich fort: Im Anschluss an den Wertverlust der Siemens Energy-Aktie um über 30 Prozent letzte Woche, ging es für das Dax-Papier auch am Montag weiter bergab. Der Titel verzeichnete zur Mittagszeit ein Minus von 4,7 Prozent auf 13,90 Euro (Stand: 26.06.2023, 11:40 Uhr). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche notierte die Aktie noch bei fast 23 Euro.

– Siemens Energy warnt vor Kostenexplosion wegen Gamesa

– Analysten senken Kursziele und Empfehlungen

Gamesa zieht Mutterkonzern in den Abgrund

Wie so oft in den letzten Jahren hat die Windkrafttochter Gamesa den Mutterkonzern an der Börse nach unten gezogen. Siemens Energy räumte am Freitag ein, dass bei Gamesa höhere Ausfallraten als erwartet aufgetreten sind. Laut einer konzerneigenen Analyse dürften die Lösungskosten wesentlich teurer ausfallen als bisher...