Siemens Energy Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Siemens Energy-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 14,24 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,88 EUR liegt, was einem Unterschied von -2,53 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,57 EUR), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,42 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Siemens Energy-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Siemens Energy diskutiert. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Siemens Energy-Aktie für die letzten 7 Tage ergab einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch auf 25-Tage-Basis wurde die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Siemens Energy.