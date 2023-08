Siemens Energy-Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In einer äußerst positiven Börsenwoche spürt auch die Siemens Energy-Aktie endlich wieder einen Aufwärtstrend. Montag und Dienstag waren Tage mit grünen Vorzeichen, in denen die Anleger insgesamt etwa 4,40 Prozent an Zugewinnen verbuchen konnten. Dies ist eine angenehme Veränderung, jedoch potentiell nur der erste Schritt auf dem Weg zur Erholung.

Mit einem Schlusskurs von 13,48 Euro am Dienstag lässt die Aktie von Siemens Energy immer noch nicht wirklich aufhorchen im . Ein wichtiger Widerstand scheint knapp unterhalb von 13,60 Euro zu liegen – eine Hürde, bei der es die Käufer sichtlich schwer haben.

Siemens Energy: Im Abwärtsstrudel?

Die Verluste aus dem Juni sind noch nicht annähernd verdaut und so bleibt die Aktie von Siemens Energy zunächst im Kurskeller stecken. Es mangelt auch an überzeugenden Argumenten für eine...