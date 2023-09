Siemens Energy-Aktie: Abverkauf setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Siemens-Energy-Aktie erlitt einen Tagesverlust von etwa 3,6 Prozent und erreichte ein neues Jahrestief. Die Aktie begann den Handel an der Xetra-Börse bereits mit leichtem Minus bei 12,92 Euro und fiel im Verlauf des Tages auf ein Tiefststand von 12,45 Euro. Zwar wurde das Tagestief mit einem Schlusskurs von 12,56 Euro etwas abgefedert – die zusätzliche schwarze Kerze am Ende des Tages bei steigenden Handelsvolumen zeigt jedoch eine bearishe Grundatmosphäre für diese Aktie an.

Obwohl Analysten überwiegend eine “neutrale” Haltung gegenüber der Aktie beibehalten haben und teilweise deutlich übertreffende Kursziele setzen, fehlt es dem Unternehmen an Vertrauen zur Anregung einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung. Zusätzlich dazu hat Bernstein Research aus den USA sein Kursziel kürzlich von 20 auf nur noch 12 Euro herabgesetzt...