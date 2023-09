Siemens Energy Aktie: 17 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist am Freitag kurz vor dem Wochenende nun nach oben gelaufen. Die Notierungen konnten ein Plus von gut 2 % erzeugen – stark, jedenfalls in den Augen von Beobachtern, die sich kurzfristig mit den Möglichkeiten dieser Aktie beschäftigen. Der Titel hat damit ein weiteres Mal unter Beweis gestellt, dass es in diesen Tagen durchaus gelingen könnte, einen Boden zu finden. Die Kursziele liegen aber in anderen Bereichen.

Siemens Energy: 17 Euro – das neue Kursziel

Die Börsen leben auch von den Einschätzungen der Analysten. Nun hat die Deutsche Bank just vor dem Ende des Monats ein neues Kursziel für Siemens Energy bekannt gegeben. Das Kursziel wurde auf der einen Seite gesenkt – dies kann durchaus belastend sein. Auf der anderen Seite ging es für den Konzern immer noch auf ein Kursziel in Höhe von 17 Euro. Dies wären...