Siemens Energy: Achtung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat seine Aufholjagd nun klar pausieren lassen. Das Unternehmen musste am Dienstagvormittag einen Abschlag in Höhe von fast -2% hinnehmen. Schade, werden sich Investoren denken. Denn die Chance auf eine Erholung verringert sich wieder. Auch am Montag war der Kurs um -1,7 % gefallen.

Wichtig ist jetzt aus der Sicht der Chartanalysten die Marke von 10 Euro. Die sollte im Zuge der Erholung nach dem Einbruch von Ende Oktober (an einem Tag ging es um mehr als -35 % abwärts, nachdem Gespräche mit dem Bund bekannt geworden waren) noch überrundet werden.

Siemens Energy: Angst vor den Zahlen?

Am 15.11. wird Siemens Energy seine Zahlen vortragen. Dies wiederum ist aus Sicht von Analysten ein wichtiger Termin. Denn damit verbunden sein sollte auch ein Zwischenbericht zum Thema Bund-Gespräche. Dabei geht es um...