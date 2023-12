Siemens Energy: Absolut stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist wieder auf dem Weg nach oben. Am Freitag konnte die Aktie ein Plus von mehr als 1,1 % für sich verbuchen. Das war ein Zeichen. Denn schon am Donnerstag ging es um gut 9 % aufwärts. Die Siemens Energy-Aktie ist damit zurück im Spiel. Alle Kurse oberhalb von 11 Euro gelten als gutes Signal für eine stärkere Entwicklung in den kommenden Sitzungen.