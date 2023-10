Siemens-Energy: Der Abbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat die Erholung nun abgebrochen. Am Dienstag, rechtzeitig zum deutschen Feiertag, hat die Aktie den tiefsten Stand der vergangenen Monate erreicht. Die Notierungen fielen mit -3,2 % unter die Marke von 12 Euro. Nun sieht es in jeder Weise wieder finsterer aus für die Aktie, die in den vergangenen Tagen bei zahlreichen Betrachtungen und Analysen im Mittelpunkt stand.

Siemens Energy: Die Analysten könnten verlieren

Es gibt überhaupt keine neuen Nachrichten aus dem Haus selbst. JPMorgan aber hat am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche das Kursziel gesenkt. Die Aktie würde etwas weniger als 17 Euro erreichen, ist der Analyse und Wortmeldung zu entnehmen. Zuvor hatte die Deutsche Bank die Schätzung und Prognose gleichfalls in Richtung dieser Marke(n) gesenkt.

Damit aber hätte die Siemens Energy im Vergleich...