Siemens Energy: 200 Euro oder 12 Euro?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy beflügelt mal wieder die Phantasie. Am Freitag ging es für die Notierungen erst einmal auf Kurse von weniger als 11 Euro. Noch hält sich der Wert recht stabil oberhalb der Grenze von 10 Euro. Die Nachrichtenlage rund um das Tochter-Unternehmen Gamesa ist noch nicht besonders erfreulich, weil die Windkraft-Geschäfte nicht gut funktionieren bzw. Gamesa aktuell noch keine Chance sieht, ohne weitere Finanzspritzen auszukommen. So forderte das Unternehmen von der spanischen Regierung jüngst noch einmal 3 Mrd. Euro an. Auf der anderen Seite gibt es wilde und auch weniger wilde Kursschätzungen und -ziele!

Siemens Energy: 200 Euro sind wild!

So war in einer Analyse davon zu lesen, dass Siemens Energy sogar auf 200 Euro klettern könne. Das ist sicherlich wild. Die Aktie hat aus dieser Perspektive wohl keine...