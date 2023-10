Siemens CEO Hält Grundsatzrede auf der CES 2024

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Arlington, Va. (ots/PRNewswire) -Roland Busch Unterstreicht die Macht der Verbindung der realen und digitalen Welt für Innovation und NachhaltigkeitDie Consumer Technology Association (CTA)® hat Roland Busch, Präsident und CEO der Siemens AG, als Hauptredner für die CES® 2024 angekündigt, um die Macht der Verbindung unserer greifbaren Welt mit digitalen Fortschritten zu betonen.Dr. Busch wird sich mit dem tiefgreifenden Potenzial befassen, das sich entfaltet, wenn wir die digitale Welt nutzen, um die reale Welt zu verbessern, und für eine nicht nur innovative, sondern auch nachhaltige Zukunft eintreten. Die Teilnehmer können eine transformative „ALL ON"-Erfahrung am Montag, dem 8. Januar 2024, um 18:30 Uhr erwarten. PT im Palazzo Ballsaal des Venetian freuen.„Unsere Technologien arbeiten hinter den Kulissen und ermöglichen das tägliche Leben - in den Fabriken, in denen die Autos entstehen, die wir fahren, in den Gebäuden, in denen wir arbeiten, in den Netzen, die unsere Städte mit grüner Energie versorgen, und in den Zügen, die sie miteinander verbinden", sagte Roland Busch, Präsident und CEO der Siemens AG. „Ich freue mich darauf, auf der CES 2024 vor der globalen Tech-Community zu sprechen und zu zeigen, wie die neuesten digitalen Technologien es Unternehmen ermöglichen, unseren Alltag zu verändern."Als Unternehmen mit einer 175-jährigen Geschichte im Bereich der innovativen Technologie, entwickelt sich Siemens in der heutigen, sich wandelnden Welt stets weiter und floriert. Siemens hat vor kurzem Investitionen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in den eigenen Betrieb, sowie in die Forschung und Entwicklung angekündigt, um die Volkswirtschaften rund um den Globus zu bedienen. Als weltweit führendes Unternehmen für industrielle Software und Automatisierung, bündelt Siemens seine Expertise in Technologien wie beispielsweise KI, Blockchain, Cloud, Edge-Computing und der Digital Twin Software zu einem innovativen Portfolio, das von Unternehmen aller Größenordnungen genutzt wird, um die Industrie, Infrastruktur und Mobilität, die uns täglich umgibt, zu revolutionieren. Die Vision des Unternehmens erstreckt sich auf die Vorreiterrolle für das kommende industrielle Metaversum.„Siemens treibt die Innovation in vielen der Produkte und Dienstleistungen voran, die wir täglich nutzen, angefangen vom Verkehrswesen über Infrastruktur und Industrie, bis hin zu Konsumgütern, sowie Lebensmitteln und Getränken", sagte Gary Shapiro, Präsident und CEO von CTA. „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Siemens und seine Kunden die Zukunft der digitalen Transformation gestalten, um eine inklusive und nachhaltige Zukunft zu schaffen."Die Technologie von Siemens versetzt Kunden in die Lage, die Branchen zu verändern, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden: Industrie, Infrastruktur und das Verkehrswesen. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen von Siemens. Im Jahr 2015 setzte das Unternehmen eine industrielle Benchmark mit seinem Bekenntnis zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2030. Das Bekenntnis des Unternehmens zur digitalen Evolution wurde 2022 mit der Einführung von Siemens Xcelerator deutlich: Einer offenen digitalen Geschäftsplattform, die geschaffen wurde, um die digitale Transformation in verschiedenen Branchen zu beschleunigen.Dr. Busch ist, neben den CEOs von L'Oréal, Walmart und Nasdaq, einer der Hauptredner der CES 2024 und unterstreicht damit das gemeinsame Engagement für einen gesellschaftlichen Wandel durch Technologie und Sicherheit der Menschen. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick, wie Siemens die Grenzen der Innovation immer weiter verschiebt und seinen Status als eines der weltweit führenden Technologieunternehmen wiederholt.Logistik:- Von Siemens wird Dr. Roland Busch um 18:30 Uhr sprechen. PT am Montag, dem 8. Januar 2024, im Palazzo Ballsaal des Venetian.Die CES 2024 findet vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas, Nevada, statt. Anmeldungen sind jetzt möglich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3996216-1&h=2933399809&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3996216-1%26h%3D3226762600%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fregistration.experientevent.com%252FshowCES241%252Fwizard%252Flanding%253F_gl%253D1*psqkfy*_ga*MTkwMTcyOTk4Mi4xNjk2NTI5Nzk1*_ga_V8XKN0510H*MTY5NjUzMzU0OC4yLjEuMTY5NjUzNDEwOS41OS4wLjA.%26a%3Dopen&a=jetzt+m%C3%B6glich). Die neuesten Nachrichten zur CES 2024, Informationen zu Ausstellern und Updates zur Konferenz finden Sie unter CES.tech.Informationen zu CES:Die CES® ist die weltweit bedeutendste Technik-Veranstaltung: Das Versuchsgelände für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Marken der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner, während sich die hellsten Innovatoren auf der Bühne präsentieren. Die CES, die von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet wird, zeigt alle Aspekte des Technik-Sektors. Die CES 2024 findet vom 9. bis 12. Januar 2024 in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie der CES in den sozialen Netzwerken (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3996216-1&h=1051094539&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3996216-1%26h%3D3092624647%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ces.tech%252FNews%252FCES-Social%26a%3Dsocial&a=sozialen+Netzwerken).Informationen zur Consumer Technology Association:Als Nordamerikas größter Technologiehandelsverband ist die CTA® der Technik-Sektor. Unsere Mitglieder sind die weltweit führenden Innovatoren, angefangen von Startup-Unternehmen bis hin zu globalen Marken, und unterstützen somit mehr als 18 Millionen amerikanische Arbeitsplätze. CTA ist Eigentümer und Veranstalter der CES®, eine der einflussreichsten Tech-Veranstaltung der Welt. Finden Sie uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3996216-1&h=2265810745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3996216-1%26h%3D352779701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCTATech%26a%3D%2540CTAtech&a=%40CTAtech).Informationen zu Siemens AG: Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen. Angefangen von ressourceneffizienteren Fabriken, widerstandsfähigeren Lieferketten und intelligenteren Gebäuden und Netzen, bis hin zu saubereren und komfortableren Verkehrsmitteln, sowie fortschrittlicher Gesundheitsfürsorge, entwickelt das Unternehmen Technologien, die einen echten Mehrwert für Kunden schaffen. Durch die Verbindung der realen und der digitalen Welt, versetzt Siemens seine Kunden in die Lage, seine Branchen und Märkte zu transformieren und so den Alltag von Milliarden von Menschen zu verändern. Siemens besitzt ebenso eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen, Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter in der Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy, einem weltweit führenden Unternehmen bezüglich der Übertragung und Erzeugung von elektrischer Energie.Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erwirtschaftete die Siemens Group einen Umsatz in Höhe von 72,0 Milliarden Euro, sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30. September 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Mitarbeiter. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/CES_CTA_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3996216-1&h=3247576468&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3996216-1%26h%3D3943521720%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2212991%252FCES_CTA_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2212991%252FCES_CTA_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2212991%2FCES_CTA_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/siemens-ceo-halt-grundsatzrede-auf-der-ces-2024-301956778.htmlPressekontakt:Patrick Pannett,Consumer Technology Association,ppannett@cta.tech,202-258-2311; Charlie DiPasquale,Public Relations Manager,Siemens USA,Charlie.DiPasquale@siemens.com,240.535.5279Original-Content von: Consumer Technology Association, übermittelt durch news aktuell