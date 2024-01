Siemens-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Aktuelle Analyse: Siemens-Aktie wird als unterbewertet eingestuft Laut aktuellen fundamentalen Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,46 für "Industriekonglomerate" unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um ca. 56 Prozent unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Branchenvergleich: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" konnte die Siemens-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,59 Prozent erzielen, was mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in Bezug auf die Rendite der "Industriekonglomerate"-Branche liegt Siemens mit 26,37 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Siemens-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Dabei zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 9,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 146,57 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (149,74 EUR) liegt um 7,19 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 160,5 EUR. Somit erhält die Siemens-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung rund um die Siemens-Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus der aktuellen Analyse, dass die Siemens-Aktie fundamental unterbewertet ist und eine sehr gute Performance aufweist. Die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild zeigen jedoch gemischte Ergebnisse. Anleger sollten daher alle Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.