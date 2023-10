Siemens: Analysten sind sich einig - Kursziel bei 188,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens hat sich am gestrigen Handelstag mit einem leichten Verlust von -0,22% bewegt. In den vergangenen fünf Tagen hat die Aktie jedoch insgesamt um +4,19% zugelegt und macht damit einen relativ optimistischen Eindruck am Markt.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie noch höher als den aktuellen Kurs. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 188,70 EUR und bietet Investoren ein Potential von +39,41%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert. Derzeit empfehlen 10 Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 15 bescheinigen ihr eine positive Einschätzung (“Kauf”). Drei Analysten halten die Positionierung für angemessen (“halten”) während nur einer zum Verkauf rät. Insgesamt ist somit ein Anteil...