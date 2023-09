Siemens: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,70 EUR – ein Plus von +37,86% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Siemens legt am 29.09.2023 um +0,96% zu

• Mittelfristiges Kursziel von 188,70 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,21

Gestern verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +0,96%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Wachstum sogar bei insgesamt +3,32%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten, sind sich die meisten einig: Das Potenzial zur Wertsteigerung ist hoch. Von neun untersuchten Bankanalysten empfehlen alle die Aktie zum Kauf und weitere siebzehn sprechen sich für den Kauf aus. Drei Experten bezeichnen sie als “haltenswert”.

Das positive Urteil spiegelt...