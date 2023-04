Siemens: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 175,44 €

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens hat in den letzten Tagen an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,25%. Insgesamt steht ein Minus von -0,97% in einer Woche zu Buche. Der Markt ist offenbar skeptisch gestimmt.

Doch einige Bankanalysten halten die Aktie für unterbewertet. Sie vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 175,44 € und sehen damit ein Potenzial von +16,99%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung. Während 9 Analysten einen starken Kauf empfehlen und 16 immerhin noch zum Kauf raten, bewerten 5 die Aktie lediglich mit “halten”. Ein Experte spricht sogar eine Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 80,00 Punkten (Vorher: Guru-Rating ALT).