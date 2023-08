Siemens: Analysten sehen Kursziel bei 188,70 EUR (+37,12%)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens erlitt gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,79%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Verlust von -6,05% führte. Die Stimmung ist derzeit relativ pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und es wird erwartet, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 188,70 EUR liegt. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +37,12% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Dennoch sind derzeit 86,21% der Analysten optimistisch gegenüber Siemens. So empfehlen neun Analysten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 16 sie als “kaufen” bewerten. Drei Experten geben ein “halten” Rating ab und nur einer spricht sich für einen Verkauf...