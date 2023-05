Siemens: Analysten sehen Kurspotenzial von fast +17%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Aktie wird von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 175,44 EUR, was ein Plus von +16,88% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Siemens legt am 12.05.2023 um +0,83% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 175,44 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,10

Der gestrige Finanzmarkt sah eine positive Entwicklung der Siemens Aktie mit einem Plus von +0,83%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt nur +0,19%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hindeutet.

Bankanalysten empfehlen aktuell die Aktien von Siemens zum Kauf und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 175,44 EUR. Dies würde Investoren ein potenzielles Gewinnplus von fast +17% ermöglichen – falls sich diese Prognose bewahrheitet.

Währenddessen sind einige Experten skeptischer und...