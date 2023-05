Siemens: Aktienkurs hat ein Potenzial von 9,80% - Kursziel bei 175,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie wird derzeit nach Meinung von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 175,44 EUR und bietet somit ein Potenzial von +9,80%.

• Siemens erlebte am 19.05.2023 einen Anstieg um +1,29%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,10

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +83,33%

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen insgesamt eine positive Entwicklung in Höhe von +6,08%, was auf Optimismus im Markt schließen lässt. Während einige Analysten die Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen (insgesamt neun), sehen andere Experten sie immer noch neutral oder sogar als Verkaufswert an.

Das Guru-Rating bleibt trotz allem unverändert stabil bei einem Wert von 4,10. Zusammengefasst ergibt sich demnach eine überwiegend positive Sichtweise bezüglich...