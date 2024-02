Siemens Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Siemens-Aktie wird derzeit im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industriekonglomerate" mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,84 um 55 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Siemens-Aktie gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 17,11 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch bei 48,87 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Siemens bei 162,2 EUR verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs bei 169,32 EUR, was einem Abstand von +4,39 Prozent entspricht. Der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt bei 161,07 EUR, was einer Differenz von +5,12 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Siemens-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen dabei positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammen mit den Handelssignalen ergibt sich ein Gesamtbild von 2 Gut- und 0 Schlecht-Signal, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Siemens in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.