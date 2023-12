Siemens Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Siemens in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Intensität der Diskussionen über Siemens ergab ein "Neutral"-Rating, da unwesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert wurde als normal. Insgesamt erhielt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Ein prominenter Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Siemens führte zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergab ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Siemens diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, mit 9 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation (bei 0 "Schlecht"-Signal). Dies führte zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite beträgt 3,15 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Siemens daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

