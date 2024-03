Siemens Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens AG":

Die Siemens-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent für Industriekonglomerate liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Siemens ist insgesamt besonders positiv. Eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Eine Analyse basierend auf den Meinungen in den sozialen Medien ergab 5 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird die Siemens-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 150,9 EUR, während der Aktienkurs bei 181,54 EUR liegt, was einer Abweichung von +20,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +8,03 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Gut" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Siemens mit einer Rendite von 21,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 6,35 Prozent für die Branche "Industriekonglomerate". Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.