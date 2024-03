Siemens Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens AG":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Siemens-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Siemens-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,98, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,21, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Der Aktienkurs von Siemens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,04 Prozent erzielt - was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 18,26 Prozent über dem Durchschnitt (9,78 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 13,17 Prozent, wobei Siemens aktuell 14,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Siemens beträgt 2,81 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (3,29) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Siemens festgestellt werden. Da auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion erkennbar waren, wird das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Siemens daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.