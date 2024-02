Siemens Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Siemens auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 12,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass Siemens momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 35,69, was darauf hindeutet, dass Siemens weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Siemens-Aktie ein Durchschnitt von 149,94 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 174,9 EUR, was einer Abweichung von +16,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 165,97 EUR (+5,38 Prozent Abweichung) eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt, dass über Siemens in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Siemens im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 16,92 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.