Siemens Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Aktien von Siemens haben im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor eine starke Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 21,65 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Siemens um mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs. In der Branche "Industriekonglomerate" liegt die durchschnittliche Rendite bei 6,01 Prozent, wobei Siemens mit 15,63 Prozent auch hier deutlich darüber liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Siemens-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 26,01, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 36,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Siemens mit 2,81 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Die Differenz von 0,3 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 149,6 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 169,42 EUR, was einem Unterschied von +13,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (165,35 EUR) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,46 Prozent), was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Siemens im vergangenen Jahr eine starke Performance, was zu positiven Bewertungen in verschiedenen Kategorien führt.