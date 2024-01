Siemens Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Siemens-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 13,56 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Siemens-Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse des Schlusskurses der Siemens-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittswert von 161,98 EUR. Der letzte Schlusskurs von 167,86 EUR weicht um +3,63 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (160,05 EUR) weicht mit +4,88 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Siemens-Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Siemens-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Diskussionen überwogen an 12 Tagen, während an zwei Tagen negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Siemens diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet weist die Siemens-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,84 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,03 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

