Siemens Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse von Siemens-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 160,82 EUR nur um 0,34 Prozent vom längerfristigen Durchschnitt abweicht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 156,11 EUR nahe am gleitenden Durchschnitt (+3,02 Prozent). Insgesamt erhält Siemens daher ein "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Handelstage für Siemens liegt bei 42 bzw. 54,43. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz um Siemens-Aktien zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Allerdings wurde eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Siemens-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent, was 28,48 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 7,17 Prozent, wobei Siemens aktuell 27,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.