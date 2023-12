Siemens Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Siemens-Aktie: Analyse zeigt "Schlecht"-Stimmung und "Gut"-Empfehlung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Siemens wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens liegt bei 31,53, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit 21 eine überverkaufte Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Siemens in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab 7 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse der Siemens-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Schlusskurs von 168,08 EUR, was eine +15,35 Prozent Abweichung vom Durchschnitt bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen im positiven Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse eine gemischte Stimmung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes, jedoch eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Bewertung der Aktie basierend auf der technischen Analyse.