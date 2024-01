Siemens Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Siemens-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 146,49 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 162,42 EUR, was einem Unterschied von +10,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 149,08 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +8,95 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Siemens also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche konnte Siemens in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,59 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von Aktien im "Industrie"-Sektor von 6,21 Prozent liegt Siemens mit einer Überperformance von 28,38 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält Siemens auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um die Siemens-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen aufwies. Somit erhält Siemens bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der fundamentalen Analyse schneidet Siemens ebenfalls gut ab. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,84 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,51, was einer Unterbewertung von 56 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.